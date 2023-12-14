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    В Приозерске двухлетнюю девочку убил телевизор во время игры с братом

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    Двухлетняя дочь уроженцев Таджикистана погибла накануне вечером в Приозерске. Девочка играла с трехлетним братом, когда на нее упала тумба с телевизором. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 декабря.

    Трагедия произошла в одной из квартир на улице Калинина. Семья, в которой погибла девочка, не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Оба ребенка были гражданами РФ и ходили в детский сад. Мама работает дворником в управляющей компании, отец официально не трудоустроен. По факту гибели девочки проводится проверка, тело направлено в морг.

    По данным «Фонтанки», пару дней назад телевизор также упал на годовалого малыша из Петербурга. К счастью, в этом случае все обошлось ушибами, ребенка даже не стали госпитализировать.

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