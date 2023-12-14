«Сотрудники ФСБ» вылечили врача-ординатора от доверчивости в Петербурге за 6 млн рублей

Около месяца телефонные мошенники морочили голову врачу-ординатору в Петербурге. Пенсионерка осталась в долгах и без квартиры.



75-летней жительнице Калининского района «сотрудники ФСБ и Центробанка» в первый раз позвонили в середине октября, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря. Ее уговорили взять несколько кредитов в разных банках города на общую сумму в полмиллиона рублей. А потом перевести их на безопасный счет. Второй звонок раздался 23 ноября, когда строгий голос сказал врачу-ординатору о том, что ее квартира на улице Верности попала в некий «черный список» и необходимо её обезопасить, оформить фиктивную сделку купли-продажи. Женщина сделала, как велели, и продала жилплощадь за 6,8 млн рублей. Большую часть из них она перевела на «безопасный» счет.

