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    Жующая выдра попала на видео в Ленобласти

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    В объектив фотоловушки Нижне-Сиверского заповедника в Ленинградской области попал любопытный лесной житель — выдра.

    «Зимнее пиршество выдры», — подписали видео сотрудники заповедника.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    На кадрах видно, как хищник активно что-то пережевывает, оглядываясь по сторонам. После небольшого перекуса выдра ныряет в образовавшуюся под снегом норку и пропадает из поля зрения камеры.

    По словам специалистов заповедника, рацион выдр в зимний период состоит в основном из лягушек. Обитают зверьки в лесных реках, реже в озерах и прудах. Узнать их следы на снегу несложно: обычно на белой пелене остаются не только отпечатки маленьких когтистых лап, но и след хвоста.

    Многие лягушки в сентябре впадают в спячку: забираются в норы или прячутся под толстым слоем листвы. Иногда они зимуют в водоемах с достаточным количеством кислорода, ныряя поглубже, где вода не превращается в лёд. В таких условиях лягушка может находиться больше полугода. Нижне-Сиверский заповедник показывал следы лягушки на снегу.

    А ещё недавно камеры заповедника запечатлели удивительного кабана. Встретить его лично — большая редкость.

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