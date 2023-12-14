Жующая выдра попала на видео в Ленобласти

В объектив фотоловушки Нижне-Сиверского заповедника в Ленинградской области попал любопытный лесной житель — выдра.
«Зимнее пиршество выдры», — подписали видео сотрудники заповедника.
На кадрах видно, как хищник активно что-то пережевывает, оглядываясь по сторонам. После небольшого перекуса выдра ныряет в образовавшуюся под снегом норку и пропадает из поля зрения камеры.
По словам специалистов заповедника, рацион выдр в зимний период состоит в основном из лягушек. Обитают зверьки в лесных реках, реже в озерах и прудах. Узнать их следы на снегу несложно: обычно на белой пелене остаются не только отпечатки маленьких когтистых лап, но и след хвоста.
Многие лягушки в сентябре впадают в спячку: забираются в норы или прячутся под толстым слоем листвы. Иногда они зимуют в водоемах с достаточным количеством кислорода, ныряя поглубже, где вода не превращается в лёд. В таких условиях лягушка может находиться больше полугода. Нижне-Сиверский заповедник показывал следы лягушки на снегу.
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