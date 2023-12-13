Почти шесть лет проведет за решеткой угонщик полицейского автомобиля в Петербурге

В Петербурге уклонявшийся от административной ответственности мужчина получил 5 лет и 8 месяцев лишения свободы. Ситуацию он усугубил во время задержания, покусившись на автомобиль полиции. Подробности сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 13 декабря.
Беглеца задержали 14 апреля 2022 года на автозаправке на Камышовой улице. Правоохранители опознали мужчину, находившегося в розыске за уклонение от административного надзора, после чего посадили в служебную машину.
По пути в отдел полицейские вынуждены были остановиться и выйти из авто. Воспользовавшись моментом, мужчина сел за руль и нажал на газ. При попытке остановить беглеца один из сотрудников получил травмы.
Спустя какое-то время угонщик покинул автомобиль и скрылся. Однако в скором времени вновь был задержан.
Подсудимого признали виновным по части 4 статьи 166 УК РФ («Угон автомобиля с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») и части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Отбывать наказание он отправится в исправительную колонию строгого режима.
Напомним, другому автомобилю полиции досталось на Ленинградском шоссе в Коммунаре. Там служебный транспорт таранил юноша без прав на угнанном кроссовере.