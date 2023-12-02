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    В Петербурге недоросль без прав на угнанном кроссовере таранил полицию. Останавливали стрельбой

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    GTA в пригородных реалиях устроил юноша из Гатчинского района Ленинградской области. Он домчал до Петербурга на угнанной машине так, что пострадал автомобиль полиции.

    О погоне за нарушителем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали в субботу, 2 декабря. Сотрудники ДПС попытались остановить SsangYong Actyon на Ленинградском шоссе, 35, в областном городе Коммунар незадолго до половины пятого часа ночи 30 ноября.

    Кроссовер несколько часов как числился в угоне, и полицейские едва ли удивились, когда водитель вдавил педаль газа.

    Забыв про правила дорожного движения, он мчал в сторону Петербурга. В Павловске на пересечении Берёзовой Толмачёва начал действовать ещё активнее и спровоцировал аварию, столкнувшись с автомобилем полиции.

    Служебный транспорт получил незначительные повреждения, гонщик не остановился. Тормозить его пришлось стрельбой — сначала в воздух, потом по колёсам.

    С водительского сиденья достали 18-летнего жителя города Коммунар. Прав он не получал, дышать в трубочку отказался.

    «Нарушитель доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за отсутствие документов, предусмотренных ПДД, а также за невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщили в ведомстве.

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