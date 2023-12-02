В Петербурге недоросль без прав на угнанном кроссовере таранил полицию. Останавливали стрельбой

GTA в пригородных реалиях устроил юноша из Гатчинского района Ленинградской области. Он домчал до Петербурга на угнанной машине так, что пострадал автомобиль полиции.



О погоне за нарушителем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали в субботу, 2 декабря. Сотрудники ДПС попытались остановить SsangYong Actyon на Ленинградском шоссе, 35, в областном городе Коммунар незадолго до половины пятого часа ночи 30 ноября.



Кроссовер несколько часов как числился в угоне, и полицейские едва ли удивились, когда водитель вдавил педаль газа.

