В Петербурге недоросль без прав на угнанном кроссовере таранил полицию. Останавливали стрельбой

GTA в пригородных реалиях устроил юноша из Гатчинского района Ленинградской области. Он домчал до Петербурга на угнанной машине так, что пострадал автомобиль полиции.
О погоне за нарушителем в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали в субботу, 2 декабря. Сотрудники ДПС попытались остановить SsangYong Actyon на Ленинградском шоссе, 35, в областном городе Коммунар незадолго до половины пятого часа ночи 30 ноября.
Кроссовер несколько часов как числился в угоне, и полицейские едва ли удивились, когда водитель вдавил педаль газа.
Забыв про правила дорожного движения, он мчал в сторону Петербурга. В Павловске на пересечении Берёзовой Толмачёва начал действовать ещё активнее и спровоцировал аварию, столкнувшись с автомобилем полиции.
Служебный транспорт получил незначительные повреждения, гонщик не остановился. Тормозить его пришлось стрельбой — сначала в воздух, потом по колёсам.
С водительского сиденья достали 18-летнего жителя города Коммунар. Прав он не получал, дышать в трубочку отказался.
«Нарушитель доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности за отсутствие документов, предусмотренных ПДД, а также за невыполнение требования об остановке транспортного средства и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщили в ведомстве.