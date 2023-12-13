«Надеюсь на конструктивный диалог». На открытии границы с Россией настояла ЕС, мигранты едут в Финляндию законно

Фото: Markku Ulander/IMAGO/ТАСС Поделиться Поделиться





В ночь на 14 декабря Финляндия после двух недель полной блокады открывает — пока только два из восьми — пункты пропуска на границе. За день до принципиального решения стало известно о том, что резкие телодвижения финских властей получили строгий окрик из Евросоюза. Комиссары указали финнам, что беженцы приходят на границу совершенно законно, о чем раньше и говорили в Кремле. Российские пограничники, похоже, ничего в своей работе менять не собираются, несмотря на острую критику Хельсинки.



Письмо комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович было обнародовано за сутки до заседания правительства Финляндии, на котором решался вопрос об открытии границы. Оно адресовано министру внутренних дел Мари Рантанен. Предельно вежливо, по дипломатическим канонам, но, как можно судить, крайне неприятное по сути.



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Дуня Миятович напоминает финнам, что еще летом им было поставлено на вид несоответствие принципам Евросоюза нового закона о границе. По нему стало можно указывать конкретный пункт, на котором бы принимались прошения об убежище от беженцев. Им в ноябре и воспользовались в финском правительстве, когда закрывали границы.

«Крайне важно, чтобы государства-члены Совета Европы, даже когда они сталкиваются со сложными ситуациями на своих границах, реагировали таким образом, который полностью соответствует их обязательствам в области прав человека», — объясняет комиссар, как работает история с правами человека в Евросоюзе.



Также Дуня Миятович, что называется, выразила обеспокоенность тем, что решения об ограничении и последующем закрытии доступа к границе могут существенно повлиять на право искать убежище, а также на принцип невыдворения и запрет коллективной высылки. На правах старшего товарища она попросила финского министра отчитаться, как пограничники выполняют вмененные им обязанности по обеспечению работы на внешних границах Евросоюза. Получили ли они достаточное обучение, тщательно ли выявляют наиболее нуждающихся в помощи мигрантов, обеспечивают ли они им положенную законами ЕС юридическую помощь и прочие блага европейской цивилизации.



При этом комиссар Миятович говорит, что понимает, чем вызваны решения финнов — опасениями по поводу потенциального манипулирования РФ движением просителей убежища и мигрантов. «Действия другого государства, какими бы предосудительными они ни были, не отменяют обязательства Финляндии в соответствии с международным законодательством о беженцах и правах человека», — подчеркивается в письме.

Заканчивается оно словами: «Надеюсь на продолжение конструктивного диалога по этому вопросу».

Тем временем российские пограничники отмечают, что не собираются как-то особенным образом готовиться к открытию финской границы и менять принципы своей работы. Стоит напомнить: проблемы начались в октябре, когда Россия объявила, что считает себя свободной от обязательство по договору о приграничном сотрудничестве. Согласно этому документу, долгие годы российские погранпункты не пропускали иностранцев, не имеющих права на въезд в Шенген. То есть, де-факто, служили внешним барьером на пути волн африканской и ближневосточной эмиграции в Европу.



К примеру, Турция, также выполняющая такие же функции, получает от ЕС более 3 млрд евро в год. Россия же делала это совершенно бесплатно. До октября 2023 года. При том, что по внутренним российским законам пограничники не обязаны и не должны проверять шенгенские визы у тех, кто покидает страну. Для них главное, чтобы иностранцы пребывали на территории России законно. Так что если у сирийца или иракца есть действующая российская виза, и никаких наших законов он не нарушал, не давать ему выехать — просто противозаконно.



Так что с октября беженцы стали совершенно легально пересекать российско-финскую границу. Заявления финских политиков, что раз у них нет шенгенской визы, значит они незаконные мигранты — несостоятельны. В силу законов ЕС, чтобы попросить убежище, достаточно просто добраться до любого пункта пропуска на границе ЕС и заявить о своем желании. Именно об этом и говорит финнам комиссар Дуня Миятович. И, к слову, к этому ее письму с некоторым удовлетворением апеллируют и российские пограничники, получившие поддержку с той стороны, откуда ждать было уж совсем неожиданно.

Официального ответа на вопрос «Фонтанки» о том, как будет строиться работа пунктов пропуска с 14 декабря, погранслужба к моменту публикации не дала. Неофициально же два независимых источника из этого ведомства подтвердили: никакого особенного плана у них нет: «работаем, как работали».



«С нашей стороны ничего не поменялось, тем, у кого документы нормальные для пересечения границы, мы не имеем права отказать, шенген нам для этого не требуется. Едут за политубежищем, так что финны по логике и их законам должны принимать, — рассказала вторая сотрудница ведомства. — Если у мигрантов нарушения нашего миграционного законодательства — ими будет заниматься полиция, подразделения по вопросам миграции».

В то же время, сами мигранты, затаившиеся после закрытия границ на съемных квартирах в Мурманске и Петербурге, уже готовятся к новому рывку.

«Ребята, там машина направляется к пункту пропуска. Есть желающие из Минска или Петербурга?», — пишут по-арабски беженцы в своих телеграм-чатах.

— Мои племянники выдвинулись к переходу еще в 4 утра, но с тех пор не отвечают на сообщения, — делится один из сотен пользователей чата.



— У них виза действующая?

— Да.

— Попробуйте позвонить им, надеюсь, все будет хорошо!

Стоит отметить, что хотя российские власти и приняли принципиальное решение буквально исполнять собственные же законы на границе в отношении беженцев и не облегчать жизнь финнам, все же задача для мигрантов по достижению Торфяновки сильно усложнилась за последние пару недель блокады. Тех, у кого визы оказались просроченными или допущены другие нарушения, пачками вывозили из приграничья. К концу ноября, за пару суток до закрытия последнего пункта пропуска, власти Карелии отчитались о 232 задержанных. Им были присуждены полагающиеся штрафы и выдворение на родину. Так что перевозчики, которые сейчас берутся доставить мигрантов до границы (это стоит по 350–500 евро с человека) теперь не рискуют и тщательно проверяют документы у своих пассажиров.



С другой стороны, теперь жителям Сирии, Ирака, Сомали и прочих «нестабильных» стран стало крайне трудно получить российскую визу — что туристическую, что рабочую. Если раньше получить приглашение через турфирму и на его основании подавать заявление в посольство РФ было относительно недорого и надежно, то теперь ситуация поменялась.

«Они опытные, видят, кто куда. Это все равно будет собеседование, и если гражданин сможет объяснить, зачем и куда он едет, что не собирается на границе в Финляндии стоять, и убедить, что потом обратно вернется, то ему дадут [визу]. А если у консульства возникнут сомнения, то не дадут», — описывал «Фонтанке» изменившийся алгоритм работы консульских служб в российских посольствах.



Тем не менее, в России все еще остаются сотни и тысячи иностранцев, легально въехавших в страну и желающих попытать счастье в Европе. А тем, у кого виза истекла, опытные соотечественники дают совет. Надо самому пойти «сдаваться» в полицию, заплатить штраф и получить бумагу о немедленном выдворении из страны. В нем не указывается, в какую именно сторону надо «выдворяться», и такая бумага будет легальным документом для пересечения российско-финской границы. По крайней мере, с российской стороны.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

