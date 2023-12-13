Избил и обчистил карманы. Петербуржец получил условный срок за жестокое ограбление прохожего на Дворцовой

В Петербурге мужчина получил условный срок за ограбление с использованием биты. Злоумышленник совершил нападение среди бела дня на Дворцовой площади. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города в среду, 13 декабря.



Инцидент произошел 26 августа 2021 года. По данным ведомства, ныне подсудимый подошел к прохожему со спины и ударил битой по затылку. Пострадавший рухнул на асфальт, где продолжил получать удары. После агрессор вытащил из сумки потерпевшего 194 тысячи рублей и 76 электронных билетов в музей.

