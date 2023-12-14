Не грабил. Махавший битой на Дворцовой мужчина в суде объяснил вспышку агрессии

В Петербурге мужчина, получивший условный срок за драку на Дворцовой площади, не грабил своего оппонента. Как выяснилось, подсудимый работает инспектором комитета по защите прав потребителей в сфере торговли и охраны здоровья, и в тот роковой день он хотел «восстановить справедливость». Подробности истории, произошедшей 26 августа 2021 года, сообщили 14 декабря в Объединенной пресс-службе судов города.
По данным ведомства, потерпевший продавал билеты в Эрмитаж. Инспектор хотел купить билет, но услышав вдвое завышенную сумму, был возмущен. Мужчина заявил, что перекупщик стоит на площади ради наживы, а желающие попасть в музей люди не смогут этого сделать из-за высокой стоимости.
Между героями разгорелся конфликт и инспектору, по его словам, брызнули в лицо из газового баллончика, что потерпевший подтверждал, указывая только, что брызгал не в сторону собеседника. После второй выставил против баллончика биту.
Суд установил, что инспектор, без корыстного умысла и цели хищения, нанес собеседнику несколько ударов тупым предметом: по затылку, по плечу и по тазу. Экспертиза показала, что пострадавший получил вред средней тяжести.
Обвинение по статье 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) инспектор признал. Суд учел, что фигурант не судим, положительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и работы. В результате его приговорили к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, мужчине предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.