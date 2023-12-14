Не грабил. Махавший битой на Дворцовой мужчина в суде объяснил вспышку агрессии

В Петербурге мужчина, получивший условный срок за драку на Дворцовой площади, не грабил своего оппонента. Как выяснилось, подсудимый работает инспектором комитета по защите прав потребителей в сфере торговли и охраны здоровья, и в тот роковой день он хотел «восстановить справедливость». Подробности истории, произошедшей 26 августа 2021 года, сообщили 14 декабря в Объединенной пресс-службе судов города.



По данным ведомства, потерпевший продавал билеты в Эрмитаж. Инспектор хотел купить билет, но услышав вдвое завышенную сумму, был возмущен. Мужчина заявил, что перекупщик стоит на площади ради наживы, а желающие попасть в музей люди не смогут этого сделать из-за высокой стоимости.