SHAMAN преклонил колено перед Валентиной Матвиенко

Певец SHAMAN выступил перед членами Совета Федерации РФ по случаю 30-летия верхней палаты парламента. Видео 13 декабря опубликовал телеграм-канал журналистов РИА Новости из кремлевского пула.
После исполнения одной из песен музыкант подошел к спикеру палаты Валентине Матвиенко, встал перед ней на колено и подарил букет из розовых и белых цветов. Порыв Ярослава Дронова сперва не оценила охрана. Сразу несколько крепких мужчин в костюмах подошли к ним с Матвиенко, но, поняв, что все в порядке, вернулись на позиции.
13 декабря, напомним, Конституции РФ также исполняется 30 лет.
В начале ноября Матвиенко рассказала, что в День народного единства «с огромным удовольствием» посмотрела концерт певца SHAMAN. Она восхитилась тем, как этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму.