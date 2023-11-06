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    «Будущее за такой молодежью». Матвиенко восхитилась концертом SHAMAN, где тот нажал на «ядерную» кнопку

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    Валентина Матвиенко призналась, что в День народного единства «с огромным удовольствием» посмотрела концерт певца SHAMAN. Спикер Совета Федерации уверена: будущее за ним.

    Она восхитилась тем, как этот «очень талантливый молодой человек» пишет песни с большой любовью к своей стране и поет вживую, не под фонограмму.

    «Будущее за такими артистами. Не за теми, которые предали свою родину в самые трудные для нее моменты, не за теми, кто погнался за западными гривенниками и дешевыми аплодисментами, а именно за такими, как SHAMAN. Настоящий патриот, настоящий гражданин своей страны. И, конечно, будущее за такой молодежью. Если кто посмеет сказать, что у нас молодежь какая-то не такая, он будет подвергнут остракизму», — сказала Матвиенко в ходе выступления с лекцией на марафоне «Знание. Первые».

    Телеверсию петербургского концерта певца SHAMAN показал Первый канал 4 ноября, в День народного единства. Бурное обсуждение в Сети поднялось из-за момента, когда во время исполнения песни «Я русский» артисту вынесли чемоданчик с красной кнопкой, который, очевидно, символизирует тот самый «ядерный чемоданчик». Со словами «я русский» SHAMAN жахнул по кнопке — на сцене загорелась пиротехника.

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