Попугайчики из Ленинградского зоопарка «улетели» в теплые... павильоны

Черноголовые белобрюхие попугаи не разделяют восторга от петербургской зимы, поэтому сотрудники Ленинградского зоопарка перевезли пернатых в павильон «Экзотариум», сообщили в telegram-канале учреждения.
Эти птички обитают в жарких странах Южной Америки, поэтому климат атлантико-континентальной области умеренного пояса им не подходит.
Не страшны холода песцу Ванечке. «Фонтанка» показывала, как упитанная полярная лиса купается в снегу. Подготовился к зиме и манул из Московского зоопарка — малыш зажировался и стал похож на шар.