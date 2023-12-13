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    Попугайчики из Ленинградского зоопарка «улетели» в теплые... павильоны

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    Черноголовые белобрюхие попугаи не разделяют восторга от петербургской зимы, поэтому сотрудники Ленинградского зоопарка перевезли пернатых в павильон «Экзотариум», сообщили в telegram-канале учреждения.

    Эти птички обитают в жарких странах Южной Америки, поэтому климат атлантико-континентальной области умеренного пояса им не подходит.

    Не страшны холода песцу Ванечке. «Фонтанка» показывала, как упитанная полярная лиса купается в снегу. Подготовился к зиме и манул из Московского зоопарка — малыш зажировался и стал похож на шар.

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    ПопугаиЛенинградский зоопарк
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