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    А песец-то полный. В Ленинградском зоопарке вывели на прогулку упитанную полярную лису

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    В Ленинградском зоопарке 8 декабря вывели на прогулку песца Ванечку. Полярный лис не просто готов к петербургским морозам — он ими наслаждается. Четвероногий уже переоделся в теплую шубку. По словам сотрудников зверинца, сейчас самое любимое занятие Ванечки — валяться в сугробах и протаптывать тропки в снегу.

    «А в такой роскошной зимней шубке делать это вдвойне приятно, ведь в ней можно гулять очень долго и совсем не мерзнуть», — добавили специалисты.

    Ленинградский зоопарк

    По данным зоологов, среди млекопитающих песец обладает самым теплоизолирующим мехом. Что касается физических кондиций конкретно Ванечки — по сравнению с дикими сородичами обаятельный петербургский песец явно обладает некоторой склонностью к полноте, которую нельзя оправдать только роскошной шубой.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о пополнении в Ленинградском зоопарке. У пары капибар Ермака и Кайсы появилось четыре малыша: три мальчика и одна девочка.

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    Песец
    ЛАЙК11
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    DanCitizen08 Дек 2023 в 16:50
    Жиробас
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