А песец-то полный. В Ленинградском зоопарке вывели на прогулку упитанную полярную лису

В Ленинградском зоопарке 8 декабря вывели на прогулку песца Ванечку. Полярный лис не просто готов к петербургским морозам — он ими наслаждается. Четвероногий уже переоделся в теплую шубку. По словам сотрудников зверинца, сейчас самое любимое занятие Ванечки — валяться в сугробах и протаптывать тропки в снегу.

«А в такой роскошной зимней шубке делать это вдвойне приятно, ведь в ней можно гулять очень долго и совсем не мерзнуть», — добавили специалисты.