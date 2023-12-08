А песец-то полный. В Ленинградском зоопарке вывели на прогулку упитанную полярную лису

В Ленинградском зоопарке 8 декабря вывели на прогулку песца Ванечку. Полярный лис не просто готов к петербургским морозам — он ими наслаждается. Четвероногий уже переоделся в теплую шубку. По словам сотрудников зверинца, сейчас самое любимое занятие Ванечки — валяться в сугробах и протаптывать тропки в снегу.
«А в такой роскошной зимней шубке делать это вдвойне приятно, ведь в ней можно гулять очень долго и совсем не мерзнуть», — добавили специалисты.
Ленинградский зоопарк
По данным зоологов, среди млекопитающих песец обладает самым теплоизолирующим мехом. Что касается физических кондиций конкретно Ванечки — по сравнению с дикими сородичами обаятельный петербургский песец явно обладает некоторой склонностью к полноте, которую нельзя оправдать только роскошной шубой.
Ранее «Фонтанка» сообщала о пополнении в Ленинградском зоопарке. У пары капибар Ермака и Кайсы появилось четыре малыша: три мальчика и одна девочка.