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    В Бразилии футболист умер после удара молнии во время матча. Еще шесть пострадали

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    Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвес погиб в возрасте 21-года от удара молнии во время матча. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Glovo.

    Автор: youtube.com/UOLEsporte

    Футбольный матч проходил среди любителей на региональном чемпионате в бразильском Санту-Антониу-да-Платина. Представитель мэрии рассказал, что во время мата шел дождь.

    Как видно на кадрах ролика, игроки одной из команд лежат на поле и получают помощь. По данным СМИ, еще пять спортсменов находятся в больнице под наблюдением врачей, один, еще один — в тяжелом состоянии.

    В июле нынешнего года в Краснодаре молния попала в голову мужчине, который бежал по время дождя.

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