В Бразилии футболист умер после удара молнии во время матча. Еще шесть пострадали

Бразильский футболист Кайо Энрике де Лима Гонсалвес погиб в возрасте 21-года от удара молнии во время матча. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает Glovo.
Автор: youtube.com/UOLEsporte
Футбольный матч проходил среди любителей на региональном чемпионате в бразильском Санту-Антониу-да-Платина. Представитель мэрии рассказал, что во время мата шел дождь.
Как видно на кадрах ролика, игроки одной из команд лежат на поле и получают помощь. По данным СМИ, еще пять спортсменов находятся в больнице под наблюдением врачей, один, еще один — в тяжелом состоянии.
В июле нынешнего года в Краснодаре молния попала в голову мужчине, который бежал по время дождя.