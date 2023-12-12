Яму с кипятком в Юже заметили не сразу из-за припаркованных машин. Медики рассказали, что сейчас с детьми

Четверо из пяти детей, провалившихся в яму с кипятком в Юже, находятся в палате интенсивной терапии в ожоговом центре Ивановской области. Это три мальчика и девочка 9, 12, 13, 16 лет. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщает ГТРК «Ивтелерадио».
СУ СК России по Ивановской области
Самое тяжёлое повреждение, по предварительным данным, — 28% ожогов тела у одного из подростков. У трёх других поражение ног составило 13–15%. Ещё одна девочка получила 3% ожогов поверхности тела. Перевозить в региональный ожоговый центр её не стали, ей оказывают помощь медики в Юже. По данным RT, её отпустили домой.
Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что асфальт провалился рядом со школой, на участке, где родители паркуют машины — поэтому размыв грунта заметили не сразу. На видео СУ СК по Ивановской области, сделанном через несколько часов после инцидента, хорошо видно воду на дне ямы и идущий от неё пар.
ЧП случилось утром 12 декабря, около 8:15, у школы на улице Пушкина в городе Южа. Пятеро детей шли в школу и провалились в яму, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку, оцениваются действия ресурсоснабжающей организации.