    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    758мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.98eur98.08

    Яму с кипятком в Юже заметили не сразу из-за припаркованных машин. Медики рассказали, что сейчас с детьми

    396
    1 комментарий

    Четверо из пяти детей, провалившихся в яму с кипятком в Юже, находятся в палате интенсивной терапии в ожоговом центре Ивановской области. Это три мальчика и девочка 9, 12, 13, 16 лет. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, сообщает ГТРК «Ивтелерадио».

    СУ СК России по Ивановской области

    Самое тяжёлое повреждение, по предварительным данным, — 28% ожогов тела у одного из подростков. У трёх других поражение ног составило 13–15%. Ещё одна девочка получила 3% ожогов поверхности тела. Перевозить в региональный ожоговый центр её не стали, ей оказывают помощь медики в Юже. По данным RT, её отпустили домой.

    Источник в правоохранительных органах рассказал RT, что асфальт провалился рядом со школой, на участке, где родители паркуют машины — поэтому размыв грунта заметили не сразу. На видео СУ СК по Ивановской области, сделанном через несколько часов после инцидента, хорошо видно воду на дне ямы и идущий от неё пар.

    ЧП случилось утром 12 декабря, около 8:15, у школы на улице Пушкина в городе Южа. Пятеро детей шли в школу и провалились в яму, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а прокуратура начала проверку, оцениваются действия ресурсоснабжающей организации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Коммунальная аварияПровалились в кипятокДети пострадалиИвановская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close