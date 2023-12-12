Пятеро детей провалились в яму с кипятком возле школы в Ивановской области

Школьники пострадали по пути на уроки в Ивановской области. Они угодили в провал, оставшийся после коммунальной аварии.

Около 8:15 12 декабря у школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних, следуя на уроки, провалились в образовавшийся из-за прорыва теплотрассы провал грунта возле люка, сообщают пресс-служба СК и прокуратуры Ивановской области. В результате ученики получили термические ожоги ног. Им оказывают медицинскую помощь.