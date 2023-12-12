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    Пятеро детей провалились в яму с кипятком возле школы в Ивановской области

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    Фото: Прокуратура Ивановской области
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    Школьники пострадали по пути на уроки в Ивановской области. Они угодили в провал, оставшийся после коммунальной аварии.

    Около 8:15 12 декабря у школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних, следуя на уроки, провалились в образовавшийся из-за прорыва теплотрассы провал грунта возле люка, сообщают пресс-служба СК и прокуратуры Ивановской области. В результате ученики получили термические ожоги ног. Им оказывают медицинскую помощь.

    На место происшествия выехали следователи, криминалисты и исполняющая обязанности прокурора района. По факту получения травм несовершеннолетними возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Прокуратура начала проверку, в ходе которой дадут оценку действиям организации, осуществляющей эксплуатацию теплосетей.

    Фото: Прокуратура Ивановской области

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    Ивановская областьКоммунальная аварияПровалились в кипяток
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