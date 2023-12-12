РБК: Михалков, Безруков и Shaman станут доверенными лицами Путина на выборах 2024 года

Состав доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года обновится на 40 процентов по сравнению с предыдущей кампанией. В нем, в частности, появятся военные корреспонденты. В их числе будет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, рассматриваются также кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, пишет 12 декабря РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.



Источники агентства также утверждают, что в список войдут представители государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, а также представители волонтерского движения.

