РБК: Михалков, Безруков и Shaman станут доверенными лицами Путина на выборах 2024 года

Состав доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года обновится на 40 процентов по сравнению с предыдущей кампанией. В нем, в частности, появятся военные корреспонденты. В их числе будет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, рассматриваются также кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, пишет 12 декабря РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Источники агентства также утверждают, что в список войдут представители государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества, а также представители волонтерского движения.
Собеседники РБК говорят, что в списке деятелей культуры, которые станут доверенными лицами, будут режиссер Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, певец Shaman (Ярослав Дронов), художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет и другие. Участники инициативной группы по выдвижению Владимира Путина станут и доверенными лицами. Это спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, попросивший Путина участвовать в выборах, художественный руководитель Театра имени Табакова Владимир Машков, певица Полина Гагарина и другие.
Военный корреспондент Александр Коц в комментарии РБК сообщил, что он в курсе того, что войдет в инициативную группу. Военкор Александр Сладков сказал, что пока предложения стать доверенным лицом президента не получал, но отработает со всей ответственностью, если такое поступит.
Остальные потенциальные доверенные лица пока комментариев не дали. На президентских выборах 2018 года у Владимира Путина было 476 доверенных лиц.
Глава государства Владимир Путин 8 декабря объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Об этом его попросили после церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда». Пресс-служба Кремля опубликовала ролик, как Владимир Путин объявил о планах баллотироваться на новый срок.