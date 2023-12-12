Нижняя палата Конгресса США одобрила закон о запрете импорта урана из России. Но есть нюанс

Палата представителей США 11 декабря одобрила законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из России, передает РИА Новости. Предполагается, что ограничения будут действовать до 2040 года. Авторы закона считают, что «США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

Документ предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Однако оставляет министру энергетики США возможность снять запрет, если другие источники урана окажутся недоступны или если импорт из России будет отвечать национальным интересам США.

