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    Нижняя палата Конгресса США одобрила закон о запрете импорта урана из России. Но есть нюанс

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    Палата представителей США 11 декабря одобрила законопроект о запрете на импорт низкообогащенного урана из России, передает РИА Новости. Предполагается, что ограничения будут действовать до 2040 года. Авторы закона считают, что «США находятся в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

    Документ предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Однако оставляет министру энергетики США возможность снять запрет, если другие источники урана окажутся недоступны или если импорт из России будет отвечать национальным интересам США.

    Аналитики отмечают, что в последнее время США приобретала российский уран даже более активно, чем раньше.

    В первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Россия за проданный уран получила 696,5 миллиона долларов. Закупка стала максимальной с 2005 года, когда Вашингтон купил у РФ 418 тонн топлива.

    Помимо РФ, США значительно нарастили импорт урана у Великобритании — на 28%. Среди основных поставщиков — Франция (15% всего импорта), Германия (13% импорта), Канада (11% импорта) и Нидерланды (сократили свои поставки вдвое).

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