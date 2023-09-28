Росатом опроверг сообщения о приостановлении экспорта урана из России

Сообщения о том, что уран перестали экспортировать из России, не соответствуют действительности. Об этом 28 сентября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росатома.

Ранее РИА Новости со ссылкой на корпоративное СМИ «Страна Росатом» сообщило о том, что Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия.

Через некоторое время публикация в telegram-канале «Страна Росатом» пропала.

«Госкорпорация «Росатом» исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — заявили ТАСС в Росатоме.