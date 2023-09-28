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    Росатом опроверг сообщения о приостановлении экспорта урана из России

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    7 комментариев

    Сообщения о том, что уран перестали экспортировать из России, не соответствуют действительности. Об этом 28 сентября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росатома.

    Ранее РИА Новости со ссылкой на корпоративное СМИ «Страна Росатом» сообщило о том, что Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия.

    Через некоторое время публикация в telegram-канале «Страна Росатом» пропала.

    «Госкорпорация «Росатом» исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — заявили ТАСС в Росатоме.

    В конце августа сообщалось, что в первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Отмечается, что Россия за проданный уран получила 696,5 миллиона долларов. Закупка стала максимальной с 2005 года, когда Вашингтон купил у РФ 418 тонн топлива.

    Помимо РФ США значительно нарастили импорт урана у Великобритании — на 28%. Среди основных поставщиков — Франция (15% всего импорта), Германия (13% импорта), Канада (11% импорта) и Нидерланды (сократили свои поставки вдвое).

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    Комментарии 7

    DEMOMON28 Сен 2023 в 17:26
    А нам-то что с этой прекрасной новости?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:25
    Вот как - торговец ураном Шустерович (б.жених Собчак) запретил запрет. Ведь он получил гр-во Сша и наколотил миллиарды на российском уране.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:24
    Бизнес что надо .От Василича на Абрамсы.
    +0−0
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