Росатом опроверг сообщения о приостановлении экспорта урана из России

Сообщения о том, что уран перестали экспортировать из России, не соответствуют действительности. Об этом 28 сентября сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росатома.
Ранее РИА Новости со ссылкой на корпоративное СМИ «Страна Росатом» сообщило о том, что Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия.
Через некоторое время публикация в telegram-канале «Страна Росатом» пропала.
«Госкорпорация «Росатом» исполняет принятые обязательства в рамках заключенных контрактов перед иностранными заказчиками в полном объеме», — заявили ТАСС в Росатоме.
В конце августа сообщалось, что в первом полугодии 2023 года США закупили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года. Отмечается, что Россия за проданный уран получила 696,5 миллиона долларов. Закупка стала максимальной с 2005 года, когда Вашингтон купил у РФ 418 тонн топлива.
Помимо РФ США значительно нарастили импорт урана у Великобритании — на 28%. Среди основных поставщиков — Франция (15% всего импорта), Германия (13% импорта), Канада (11% импорта) и Нидерланды (сократили свои поставки вдвое).