«Есть группа преданных хейтеров». В Москве отменили презентацию книги Аси Казанцевой

Московский книжный магазин «Читай-город» отменил встречу с популяризатором науки Асей Казанцевой. Отказаться от мероприятия якобы захотели сами читатели.

Пост об отмене презентации книги Аси Казанцевой «Откуда берутся дети?» опубликовали в паблике магазина «Читай-город» во «ВКонтакте» в понедельник, 11 декабря. «Получили ваши отклики на предстоящую встречу с Асей Казанцевой. Мы прислушались к вам и поэтому отменяем встречу», — говорится в публикации книжного магазина. Отмену также подтвердило издательство Corpus, в котором вышла книга. На его сайте указано, что книжный магазин сделал это «по просьбам трудящихся».

В разговоре с «Фонтанкой» научный журналист Ася Казанцева напомнила о своей пацифистской позиции, которая вызывает негатив. «Есть группа преданных хейтеров, которые отслеживают все анонсы моих мероприятий и пишут площадкам с требованием их не проводить; многие площадки идут навстречу, и их трудно за это осуждать, в 2023 году в России всем тревожно», — отметила она, добавив, что как только «Читай-город» анонсировал презентацию книги, появилось множество неодобрительных комментариев.

Этот пост уже удален, а под сообщением об отмене мероприятия сотни комментариев как в защиту Казанцевой, так и против нее.