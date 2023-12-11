    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -10

    1 м/с, вос

    759мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.98eur98.08

    «Есть группа преданных хейтеров». В Москве отменили презентацию книги Аси Казанцевой

    2278
    31 комментарий

    Московский книжный магазин «Читай-город» отменил встречу с популяризатором науки Асей Казанцевой. Отказаться от мероприятия якобы захотели сами читатели.

    Пост об отмене презентации книги Аси Казанцевой «Откуда берутся дети?» опубликовали в паблике магазина «Читай-город» во «ВКонтакте» в понедельник, 11 декабря. «Получили ваши отклики на предстоящую встречу с Асей Казанцевой. Мы прислушались к вам и поэтому отменяем встречу», — говорится в публикации книжного магазина.

    Отмену также подтвердило издательство Corpus, в котором вышла книга. На его сайте указано, что книжный магазин сделал это «по просьбам трудящихся».

    В разговоре с «Фонтанкой» научный журналист Ася Казанцева напомнила о своей пацифистской позиции, которая вызывает негатив. «Есть группа преданных хейтеров, которые отслеживают все анонсы моих мероприятий и пишут площадкам с требованием их не проводить; многие площадки идут навстречу, и их трудно за это осуждать, в 2023 году в России всем тревожно», — отметила она, добавив, что как только «Читай-город» анонсировал презентацию книги, появилось множество неодобрительных комментариев.

    Этот пост уже удален, а под сообщением об отмене мероприятия сотни комментариев как в защиту Казанцевой, так и против нее.

    Новая книга научной журналистки посвящена биологии человеческой репродукции. Она основана в том числе и на личном опыте автора, которая прошла путь от чайлдфри до планирования беременности и родов.

    Это не первое отмененное мероприятие с участием Казанцевой. В августе 2022 года ей пришлось выступать в Петербурге тайно.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ася КазанцеваОтмена встречиМосква
    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 31

    Гость11 Дек 2023 в 22:16
    гоните эту стерву!
    +0−4
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close