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    Лекция Аси Казанцевой прошла втайне

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    3 комментария

    В Петербурге 11 августа прошла тайная лекция популяризатора науки и лауреата премии «Просветитель» Аси Казанцевой. Срыва мероприятия добивались провластные активисты.

    Сначала лекция на тему «Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом» планировалась на Ленполиграфмаше, но 4 августа «Фонтанке» стало известно об остановке продажи билетов из-за отказа площадки. Еще ранее Ася Казанцева подвергалась атаке проправительственных пабликов из-за пацифистской позиции. В соцсетях призывали препятствовать проведению любых публичных выступлений научной журналистки.

    В итоге организаторы решили сделать встречу тайной. Обладатели билетов узнали адрес новой площадки только в день проведения лекции. Вечером 11 августа запланированное выступление состоялось в частном пространстве в центре города. Мероприятие прошло без эксцессов.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Ранее Ася Казанцева рассказала «Фонтанке», что она думает о попытках сорвать ее лекцию.

    «Меня печалит, конечно, уровень фонового страха в современном российском обществе, — сказала популяризатор науки. — Все стремятся быть святее папы римского, умирать раньше смерти и отменять лекции по первому звонку первого бота, а то как бы чего не вышло. С другой стороны, это само по себе прекрасно иллюстрирует тему лекции!»

    Фото: предоставлено организаторами

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    Комментарии 3

    hal900011 Авг 2022 в 23:13
    Государству нужны люди которые едят спят на диване ходят на работу рожают детей для войны..служат объектом налогообложения..а всякие Аси читают лекции про индивидуализм..права и свободы личности..свободу предпринимательства..свободу труда..и вообще идут внаглую против платоновского гос-ва в котором говорится ..цитирую-Как законодатель я не считаюсь не с вами не с вашим имуществом...как принадлежащим вам самим..я рассматриваю вас и вашу семью с вашим имуществом как собственность гос.ва.."..тчк
    +0−0
    Piter Russo11 Авг 2022 в 23:12
    Прям тайная массонская ложа)
    Адепты пришли послушать мастера Асю. Пиар отменный!
    У нас тоже маркетологи тайные распродажи делают, со входом по билетам поздним вечером) И как не странно - работает!
    +0−0
    pavas11 Авг 2022 в 23:04
    Дожили. Научные лекции шифруются и прячутся по подвалам.
    +2−0
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