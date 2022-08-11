Лекция Аси Казанцевой прошла втайне

В Петербурге 11 августа прошла тайная лекция популяризатора науки и лауреата премии «Просветитель» Аси Казанцевой. Срыва мероприятия добивались провластные активисты.
Сначала лекция на тему «Социальный мозг: поиск грани между сотрудничеством и конформизмом» планировалась на Ленполиграфмаше, но 4 августа «Фонтанке» стало известно об остановке продажи билетов из-за отказа площадки. Еще ранее Ася Казанцева подвергалась атаке проправительственных пабликов из-за пацифистской позиции. В соцсетях призывали препятствовать проведению любых публичных выступлений научной журналистки.
В итоге организаторы решили сделать встречу тайной. Обладатели билетов узнали адрес новой площадки только в день проведения лекции. Вечером 11 августа запланированное выступление состоялось в частном пространстве в центре города. Мероприятие прошло без эксцессов.
Ранее Ася Казанцева рассказала «Фонтанке», что она думает о попытках сорвать ее лекцию.
«Меня печалит, конечно, уровень фонового страха в современном российском обществе, — сказала популяризатор науки. — Все стремятся быть святее папы римского, умирать раньше смерти и отменять лекции по первому звонку первого бота, а то как бы чего не вышло. С другой стороны, это само по себе прекрасно иллюстрирует тему лекции!»