    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Лекции

    «Стремятся быть святее папы римского». Ася Казанцева прокомментировала отмену собственной лекции в Петербурге

    1260
    2 комментария

    Популяризатор науки Ася Казанцева прокомментировала «Фонтанке» новость об отмене собственной лекции в Петербурге в пространстве «Ленполиграфмаша». Выступление на тему о природной склонности человека любыми средствами стремиться к социальному одобрению, дабы не угодить в «изгои», планировалось 11 августа.

    «Меня печалит, конечно, уровень фонового страха в современном российском обществе, — отреагировала на известие Ася Казанцева. — Все стремятся быть святее папы римского, умирать раньше смерти и отменять лекции по первому звонку первого бота, а то как бы чего не вышло. С другой стороны, это само по себе прекрасно иллюстрирует тему лекции!»

    Обладателям билетов на встречу с ней (таковых было продано, по данным организаторов, полторы сотни) лектор предлагает следить за анонсами и новостями: «Мы что-нибудь придумаем». В худшем случае, люди просто получат деньги назад.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close