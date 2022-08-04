«Стремятся быть святее папы римского». Ася Казанцева прокомментировала отмену собственной лекции в Петербурге

Популяризатор науки Ася Казанцева прокомментировала «Фонтанке» новость об отмене собственной лекции в Петербурге в пространстве «Ленполиграфмаша». Выступление на тему о природной склонности человека любыми средствами стремиться к социальному одобрению, дабы не угодить в «изгои», планировалось 11 августа.



«Меня печалит, конечно, уровень фонового страха в современном российском обществе, — отреагировала на известие Ася Казанцева. — Все стремятся быть святее папы римского, умирать раньше смерти и отменять лекции по первому звонку первого бота, а то как бы чего не вышло. С другой стороны, это само по себе прекрасно иллюстрирует тему лекции!»

