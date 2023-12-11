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    Медведев: точечные изменения в Конституции точно будут

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    Условий для изменения Конституции России нет, но изменения могут быть точечными. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, передает РИА Новости.

    Медведев назвал Конституцию консервативным документом, но его донастройка, безусловно, будет происходить. «Точечные изменения в Конституцию точно будут», — сказал он.

    Также зампред Совбеза России отметил, что бывают ситуации, когда из-за общественных изменений необходимо принимать новую редакцию Конституции, отдельные поправки или просто новую Конституцию.

    «Сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революций», — поделился Медведев.

    Недавно председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что легкого пути внесения изменений в Конституцию быть не должно. Она сказала, что не должно быть «какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку».

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    Дмитрий МедведевКонституция
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    Комментарии 20

    Гость11 Дек 2023 в 19:09
    Руки прочь
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