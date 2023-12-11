Медведев: точечные изменения в Конституции точно будут

Условий для изменения Конституции России нет, но изменения могут быть точечными. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами, передает РИА Новости.

Медведев назвал Конституцию консервативным документом, но его донастройка, безусловно, будет происходить. «Точечные изменения в Конституцию точно будут», — сказал он.



Также зампред Совбеза России отметил, что бывают ситуации, когда из-за общественных изменений необходимо принимать новую редакцию Конституции, отдельные поправки или просто новую Конституцию.

