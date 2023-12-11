Матвиенко заявила, что поправки в Конституцию невозможно вносить «нажатием одной кнопки»

Механизм внесения поправок в Конституцию не может быть простым. Сделать это «нажатием одной кнопки» невозможно, заявила 11 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.



По словам Матвиенко, основной закон страны определяет судьбу людей и от каждого слова и запятой очень многое зависит. Председатель Совфеда подчеркнула, что легкого пути внесения изменений в Конституцию быть не должно.

Она отметила, что не должно быть «какой-то отдельной кнопки, нажатием которой можно внести поправку».

