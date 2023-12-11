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    Стало известно, на каком следующем направлении введут тактовое движение электричек с минимальным интервалом

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    В Петербурге рассматривают запуск тактового движения электричек на Сестрорецком направлении. Это означает минимальные интервалы в утренние и вечерние часы пик.

    О планах рассказали в понедельник, 11 декабря, в СЗППК при запуске тактового движения между Балтийским вокзалом и Красным Селом. Точные даты не называются, предположительно это должно произойти в следующем году.

    Тактовое движение запущено 11 декабря на Красносельском направлении: в утренний час пик поезда прибывают на Балтийский вокзал с интервалом 15–30 минут, в вечерний — так же отправляются в Красное Село. Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин заявил, что «выбор данного направления обусловлен увеличением «рабочего» пассажиропотока на участке Санкт-Петербург-Балтийский — Красное Село в связи с активным жилищным строительством, а также ростом интереса со стороны туристов». Гендиректор АО «СЗППК» Артем Мирон добавил, что с начала 2023 года пассажиропоток здесь вырос на 29% по сравнению с 2019-м.

    Ранее тактовое движение было запущено в Павловск и Ораниенбаум, им уже воспользовались 19,7 млн пассажиров.

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