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    Известный арестант и «собиратель дани» с СИЗО Петербурга останется под стражей

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    Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лидера воровского «профкома» Дениса Квициани. Еще почти четыре месяца он проведет в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, 11 декабря.

    Квициани обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, когда Квициани попал в петербургский СИЗО «Кресты» после ареста за вымогательство в 2019 году, «вор в законе» Давид Герлиани назначил его «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

    С июля 2019-го по июнь 2021 года Квициани, находясь в следственных изоляторах, неоднократно понижал или повышал криминальный статус содержащихся под стражей и отбывающих наказание. При этом решения Квициани выражались в официальных письменных обращениях от имени «положенца», сообщает пресс-служба судов.

    Он также наладил систему обязательных взносов в воровской профсоюз — с сентября 2020-го и до апреля 2022 года усилиями Квициани «общак» вырос почти до 377 тысяч рублей. Деньги предназначались для АУЕ-ячеек*. Кроме того, Квициани вымогал деньги у одного из осужденных и в итоге через его мать получил 750 тысяч рублей.

    Обвиняемый и адвокат возражали против продления ареста, считая его незаконным и необоснованным. Квициани обещал не скрываться и не препятствовать следствию. Однако суд продлил его заключение под стражей до 23 марта 2024 года.

    *Движение признано экстремистским в России и запрещено в 2020 году.

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    Денис КвицианиСуд
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