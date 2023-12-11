Известный арестант и «собиратель дани» с СИЗО Петербурга останется под стражей

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лидера воровского «профкома» Дениса Квициани. Еще почти четыре месяца он проведет в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, 11 декабря.



Квициани обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, когда Квициани попал в петербургский СИЗО «Кресты» после ареста за вымогательство в 2019 году, «вор в законе» Давид Герлиани назначил его «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

