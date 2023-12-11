Известный арестант и «собиратель дани» с СИЗО Петербурга останется под стражей

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении лидера воровского «профкома» Дениса Квициани. Еще почти четыре месяца он проведет в СИЗО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, 11 декабря.
Квициани обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). По версии следствия, когда Квициани попал в петербургский СИЗО «Кресты» после ареста за вымогательство в 2019 году, «вор в законе» Давид Герлиани назначил его «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.
С июля 2019-го по июнь 2021 года Квициани, находясь в следственных изоляторах, неоднократно понижал или повышал криминальный статус содержащихся под стражей и отбывающих наказание. При этом решения Квициани выражались в официальных письменных обращениях от имени «положенца», сообщает пресс-служба судов.
Он также наладил систему обязательных взносов в воровской профсоюз — с сентября 2020-го и до апреля 2022 года усилиями Квициани «общак» вырос почти до 377 тысяч рублей. Деньги предназначались для АУЕ-ячеек*. Кроме того, Квициани вымогал деньги у одного из осужденных и в итоге через его мать получил 750 тысяч рублей.
Обвиняемый и адвокат возражали против продления ареста, считая его незаконным и необоснованным. Квициани обещал не скрываться и не препятствовать следствию. Однако суд продлил его заключение под стражей до 23 марта 2024 года.
*Движение признано экстремистским в России и запрещено в 2020 году.