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    Перед судом предстанут еще четыре члена банды Басаева и Хаттаба, напавшие на псковских десантников в 2000 году

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    Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Татарстана Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Их обвиняют в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает СКР 11 декабря.

    По версии следствия, 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт в Чечне. При этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, по данным СК, со своих позиций прицельно стреляли в военнослужащих из автоматов Калашникова. В нападении погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.

    Гумерова, Мухаметгалиева, Раззакова и Шайхутдинова задержали в апреле 2022 года в Петербурге и Татарстане. Сейчас следствие собрало доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Напомним, 23 участника нападения уже осуждены на длительные сроки. Например, в апреле 23 года получил член банды Басаева Махди Магомедов. Еще пятерых разыскивают. Уголовное преследование еще двух фигурантов прекратили в связи с их смертью — по данным СК, они «были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления». В отношении четверых уголовные дела рассматриваются судами.

    Оперативные службы и следственные органы продолжают устанавливать всех участников банды, совершивших нападение. Расследование продолжается.

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