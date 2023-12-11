Перед судом предстанут еще четыре члена банды Басаева и Хаттаба, напавшие на псковских десантников в 2000 году

Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Татарстана Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова. Их обвиняют в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279, ч. 2 ст. 209 и ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает СКР 11 декабря.



По версии следствия, 29 февраля 2000 года Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов в составе вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба участвовали в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт в Чечне. При этом Гумеров, Мухаметгалиев, Раззаков и Шайхутдинов, по данным СК, со своих позиций прицельно стреляли в военнослужащих из автоматов Калашникова. В нападении погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения различной степени тяжести.