Член банды Басаева проведет в колонии столько лет, сколько прошло с нападения на псковских десантников

Члену банды Басаева Махди Магомедову огласили приговор за нападение на псковских десантников в Чечне. Это было 23 года назад. Такой же срок ему придется провести в колонии строгого режима.
ЦОС ФСБ России
Магомедова признали виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщает 20 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ. Установлено, что во время нападения Магомедов, заняв позиции, прицельно стрелял в военнослужащих из автомата Калашникова.
В январе двое членов банды получили по 14 лет колонии строгого режима за нападение на военных в Дагестане в 1999 году.