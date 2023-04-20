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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    Член банды Басаева проведет в колонии столько лет, сколько прошло с нападения на псковских десантников

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    Члену банды Басаева Махди Магомедову огласили приговор за нападение на псковских десантников в Чечне. Это было 23 года назад. Такой же срок ему придется провести в колонии строгого режима.

    ЦОС ФСБ России

    Магомедова признали виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщает 20 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ. Установлено, что во время нападения Магомедов, заняв позиции, прицельно стрелял в военнослужащих из автомата Калашникова.

    В январе двое членов банды получили по 14 лет колонии строгого режима за нападение на военных в Дагестане в 1999 году.

    Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошла 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт в Чечне. Банды Басаева и Хаттаба пытались прорваться через Аргунское ущелье и два дня штурмовали позиции десантников. Из девяноста российских солдат в живых остались шестеро.

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