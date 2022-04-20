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    В Петербурге и Татарстане задержали шестерых членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на шестую роту псковских десантников

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    В Петербурге и Татарстане сотрудники ФСБ при поддержке МВД РФ и Росгвардии задержали членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников в Чечне. Как сообщает 20 апреля Следственный комитет РФ, они попались накануне.

    Фото: Следственный комитет РФ
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    Ведомство перечисляет имена фигурантов: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов. Все они жители Татарстана. Задержанным предъявили обвинения в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 РФ, ст. 317 УК РФ) и заключили их под стражу.

    Автор: Следственный комитет РФ

    Следствие проверяет причастность фигурантов к другим преступлениям и выясняет, какую роль каждый играл в нападении. Всего установлено уже 29 его участников: 19 осуждены и приговорены к длительным срокам, пятеро в розыске, двое погибли, оказывая вооруженное сопротивление, а дела троих рассматривают суды.

    Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошла 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт в Чечне. Банды Басаева и Хаттаба пытались прорваться через Аргунское ущелье и два дня штурмовали позиции десантников. Из девяноста российских солдат в живых остались шестеро.

    Фото: Следственный комитет РФ

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