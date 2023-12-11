    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -12

    1 м/с, вос

    763мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.64eur98.84

    Начало декабря в Петербурге стало вторым самым холодным в этом веке и очень снежным

    2561
    8 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    Первая декада декабря 2023 года в Петербурге вошла в число самых холодных и снежных как в XXI веке, так и за всю историю наблюдений. В самые холодные дни температура опускалась ниже нормы на 10–12 градусов.

    Средняя температура воздуха в первой декаде декабря этого года в Петербурге составила –9 градусов, рассказал 11 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Самые морозные сутки были с 7 по 9 декабря, температура в эти дни была ниже современной нормы на 10–12 градусов.

    Вместе с 1959 годом 2023-й поделил десятое место среди самых холодных начал декабря за все время инструментальных наблюдений с 1881 года, а в XXI веке стал вторым после 2021 года с его –11 градусами. Самой морозной была первая декада декабря 1973 года. 2021 год в общем зачете делит третье место с 1941 годом, а между ним и нынешним есть еще несколько лет со средней температурой в –10 градусов с разными десятыми.

    ПоделитьсяПоделиться

    Из нулевых холодное начало декабря отмечали еще в 2002-м и 2001 годах, но тогда было теплее, чем сейчас. Запомнившийся большим количеством снега декабрь 2010-го и вовсе начался относительно «тепло» — всего –6,7 градуса. «Так что холодная погода в начале декабря в последние десятилетия не балует Санкт-Петербург, повторяясь через большие промежутки в 7–8 лет. А очень холодная повторяется еще реже, примерно через 15 лет», — отметил синоптик.

    Морозная погода и пушистый снег обеспечили в центре Петербурга высоту снежного покрова в 20–23 см. Для первой декады декабря это довольно много. За последние годы больше было в 2021 году (30 см) и в 2010-м (36 см). В 1998 году к концу первой декады декабря снежный покров достигал 25 см. В остальные годы снега в Петербурге в начале декабря либо было всего несколько сантиметров, либо не было вовсе.

    «Общая закономерность всех холодных периодов — заметное понижение температуры во второй половине декады», — отметил Колесов. И этот декабрь исключением не стал. Сейчас в Петербурге теплеет, но через несколько дней снова обещают похолодание.

    Фото: «Александр Колесов. О погоде в Петербурге»
    Фото: «Александр Колесов. О погоде в Петербурге»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПогода в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    27710322511 Дек 2023 в 11:51
    паникеры
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close