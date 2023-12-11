Начало декабря в Петербурге стало вторым самым холодным в этом веке и очень снежным

Первая декада декабря 2023 года в Петербурге вошла в число самых холодных и снежных как в XXI веке, так и за всю историю наблюдений. В самые холодные дни температура опускалась ниже нормы на 10–12 градусов.

Средняя температура воздуха в первой декаде декабря этого года в Петербурге составила –9 градусов, рассказал 11 декабря в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Самые морозные сутки были с 7 по 9 декабря, температура в эти дни была ниже современной нормы на 10–12 градусов.

Вместе с 1959 годом 2023-й поделил десятое место среди самых холодных начал декабря за все время инструментальных наблюдений с 1881 года, а в XXI веке стал вторым после 2021 года с его –11 градусами. Самой морозной была первая декада декабря 1973 года. 2021 год в общем зачете делит третье место с 1941 годом, а между ним и нынешним есть еще несколько лет со средней температурой в –10 градусов с разными десятыми.

Из нулевых холодное начало декабря отмечали еще в 2002-м и 2001 годах, но тогда было теплее, чем сейчас. Запомнившийся большим количеством снега декабрь 2010-го и вовсе начался относительно «тепло» — всего –6,7 градуса. «Так что холодная погода в начале декабря в последние десятилетия не балует Санкт-Петербург, повторяясь через большие промежутки в 7–8 лет. А очень холодная повторяется еще реже, примерно через 15 лет», — отметил синоптик.



Морозная погода и пушистый снег обеспечили в центре Петербурга высоту снежного покрова в 20–23 см. Для первой декады декабря это довольно много. За последние годы больше было в 2021 году (30 см) и в 2010-м (36 см). В 1998 году к концу первой декады декабря снежный покров достигал 25 см. В остальные годы снега в Петербурге в начале декабря либо было всего несколько сантиметров, либо не было вовсе.