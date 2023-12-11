Серый человек помог пенсионерке в Петербурге спасти дочь от «последствий ДТП». Дорого

Жительница Центрального района обратилась в полицию после того, как отдала незнакомцу 5 млн рублей.



92-летняя пенсионерка обратилась в 78-й отдел накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 декабря. Женщина сообщила, что 9 декабря ей позвонил мужчина и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Для того чтобы купировать последствия, пожилой даме предложили откупиться.



В тот же день пенсионерка передала у дома на Литейном проспекте 5,1 млн рублей мужчине, который был одет во все серое.

