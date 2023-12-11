    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -13

    2 м/с, вос

    764мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.64eur98.84

    Серый человек помог пенсионерке в Петербурге спасти дочь от «последствий ДТП». Дорого

    3052
    9 комментариев

    Жительница Центрального района обратилась в полицию после того, как отдала незнакомцу 5 млн рублей.

    92-летняя пенсионерка обратилась в 78-й отдел накануне около шести вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 декабря. Женщина сообщила, что 9 декабря ей позвонил мужчина и сообщил, что ее дочь стала виновницей ДТП. Для того чтобы купировать последствия, пожилой даме предложили откупиться.

    В тот же день пенсионерка передала у дома на Литейном проспекте 5,1 млн рублей мужчине, который был одет во все серое.

    Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МошенникиТелефонные аферистыПенсионерка
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close