Самолёт из Нью-Йорка совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за пассажира

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, 11 декабря совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира. Об этом сообщает компания в своём телеграм-канале.
Инцидент произошел 11 декабря 7:35 по ташкентскому времени (4:35 мск). В салоне воздушного судна Boeing 787 (рейс HY102
«После оформления необходимых процедур воздушное судно продолжит полет в аэропорт назначения», — говорится в сообщении.
В Ташкент самолёт должен прибыть в 10 часов по московскому времени.