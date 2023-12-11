Самолёт из Нью-Йорка совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за пассажира

Самолёт авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, 11 декабря совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за буйного пассажира. Об этом сообщает компания в своём телеграм-канале.



Инцидент произошел 11 декабря 7:35 по ташкентскому времени (4:35 мск). В салоне воздушного судна Boeing 787 (рейс HY102 Нью-Йорк — Ташкент) неадекватно себя повёл гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Командир принял решение сесть на запасном аэродроме по пути следования. О проблеме на борту сообщили в аэропорт по радиосвязи, и на земле сотрудники полиции сняли пассажира с рейса.

