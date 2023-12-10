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    СК возбудил дело после нападения овчарки на младенца в Новой Москве

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    Нападение немецкой овчарки на трехмесячного малыша в поселении Сосенское стало уголовным делом о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом вечером 10 декабря сообщает ГСУ СК по Москве.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что пес напал на новорожденного, когда мать на несколько минут зашла в дом во время прогулки по двору. Привязанная собака вытащила ребенка из коляски и начала его трепать. Женщина смогла отнять дитя у животного. Малыша доставили в больницу в критическом состоянии.

    Трехлетнего кобеля овчарки вызвался забрать тот самый заводчик, который продал собаку семье.

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    Комментарии 10

    Гость10 Дек 2023 в 20:15
    Что с ребенком???
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