СК возбудил дело после нападения овчарки на младенца в Новой Москве

Нападение немецкой овчарки на трехмесячного малыша в поселении Сосенское стало уголовным делом о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и о неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом вечером 10 декабря сообщает ГСУ СК по Москве.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что пес напал на новорожденного, когда мать на несколько минут зашла в дом во время прогулки по двору. Привязанная собака вытащила ребенка из коляски и начала его трепать. Женщина смогла отнять дитя у животного. Малыша доставили в больницу в критическом состоянии.