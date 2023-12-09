Гуманитарная история на ночь. Жильцов подтопленного дома на Королева готовы поить из цистерны

Цистерну с питьевой водой распорядилась доставить администрация Приморского района к затопленному дому на проспекте Королева, 64. Об этом вечером 9 декабря сообщил ГУП «Водоканал» в телеграмм-канале.



Трубу в подвале четырехподъездной 19-этажки прорвало в субботу утром. В считанные часы вода заполнила технологический этаж и залила шахты лифтов. По словам жильцов, они звонили в аварийную службу и управляющую компанию, но помощь все не приезжала. К трем часам дня уровень воды в подвале поднялся до середины двери. Трубы перекрыли только в 16:30. Для устранения подтопления дому выделили три помпы, которые удалось раздобыть у пожарных и «Водоканала». «Где могли, там взяли», — поделились с «Фонтанкой» в пресс-службе Приморского района. С тех самых пор жильцы остались без питьевой воды.