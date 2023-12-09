Гуманитарная история на ночь. Жильцов подтопленного дома на Королева готовы поить из цистерны

Цистерну с питьевой водой распорядилась доставить администрация Приморского района к затопленному дому на проспекте Королева, 64. Об этом вечером 9 декабря сообщил ГУП «Водоканал» в телеграмм-канале.
Трубу в подвале четырехподъездной 19-этажки прорвало в субботу утром. В считанные часы вода заполнила технологический этаж и залила шахты лифтов. По словам жильцов, они звонили в аварийную службу и управляющую компанию, но помощь все не приезжала. К трем часам дня уровень воды в подвале поднялся до середины двери. Трубы перекрыли только в 16:30. Для устранения подтопления дому выделили три помпы, которые удалось раздобыть у пожарных и «Водоканала». «Где могли, там взяли», — поделились с «Фонтанкой» в пресс-службе Приморского района. С тех самых пор жильцы остались без питьевой воды.
О сроках ликвидации подтопления не сообщается, даже о приблизительных. Сейчас специалисты «Водоканала» «в рамках оказания помощи» откачивают воду из подвального помещения. Отмечается, что сеть, где обнаружено технологическое нарушение, находится на балансе управляющей организации. Жильцы полагают, что откачивать воду из подвала придется всю ночь.