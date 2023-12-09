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    В Брянске пообещали миллион семье девочки, погибшей при стрельбе в гимназии

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    31 комментарий

    Власти Брянской области помогут семьям пострадавших и близким погибшей при стрельбе в гимназии № 5 девочке. Об этом 9 декабря сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени», — пишет он в своем телеграм-канале.

    Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пятерых пострадавших. Двоих уже прооперировали — они лечатся в Москве.

    Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла в четверг. По версии следствия, 14-летняя девочка принесла с собой помповое ружье, из которого расстреляла одноклассников, после чего покончила с собой. Погибли двое, среди которых стрелявшая. Вторая жертва — ее одноклассница. Еще пятеро человек с ранениями были доставлены в больницу.

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    Комментарии 31

    Гость09 Дек 2023 в 19:31
    гадко всё выглядит
    +0−0
    Гость09 Дек 2023 в 19:28
    идиоты..
    +0−0
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