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    Руководство СКА отказалось переезжать на «СКА Арену» во время сезона

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    3 комментария

    Хоккейный клуб СКА не переедет на «СКА Арену» в сезоне 2023/24, сообщил 8 декабря телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на заявление председателя совета директоров армейской команды Александра Медведева. По его словам, менять домашний стадион по ходу чемпионата — это плохая примета.

    «Считается плохой приметой переезжать на новую арену по ходу сезона. Потому я думаю, что в этом сезоне переезда не будет. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей‑офф», — заявил Медведев.

    В конце октября «Фонтанка» заглянула на «СКА Арену» и своими глазами увидела, как выглядит комплекс за месяц до открытия. Как тогда поделилось руководство комплекса, торжественную церемонию планируют совместить со стартом матча звезд КХЛ 9 декабря. На что потрачено 60 миллиардов, можно посмотреть здесь. О том, как прошел первый тестовый матч, читайте здесь.

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    Комментарии 3

    Rumpelstilzchen09 Дек 2023 в 00:57
    «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге должна была быть достроена еще осенью 2022 года. Но хоккейный дворец, на который уже потратили более 85 млрд. рублей место взапланированных 25 млрд, не готов до сих пор. Руководители стройки сумели незаконно получить заключение о соответствии. Продавить подписание документов удалось, а вот решить реальные проблемы объекта никто не может. «СКА-Арена» по-прежнему остается стадионом с ненадежными конструкциями, плывущим фундаментом и неработающими системами безопасности.

    Главный бенефициар строительства – бизнесмен-миллиардер Геннадий Тимченко – уже прямо обманывает Владимира Путина по всем вопросам, связанным со «СКА-Ареной». Напомним, что поручение о возведении нового дворца в Санкт-Петербурге публично давал именно Президент РФ. Во время октябрьского визита в Китай Тимченко лично отчитался перед главой государства о якобы успешном завершении работ.
    +1−0
    Гость09 Дек 2023 в 00:48
    и ромовую бабу?
    +0−0
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