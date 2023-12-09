Руководство СКА отказалось переезжать на «СКА Арену» во время сезона

Хоккейный клуб СКА не переедет на «СКА Арену» в сезоне 2023/24, сообщил 8 декабря телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на заявление председателя совета директоров армейской команды Александра Медведева. По его словам, менять домашний стадион по ходу чемпионата — это плохая примета.



«Считается плохой приметой переезжать на новую арену по ходу сезона. Потому я думаю, что в этом сезоне переезда не будет. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей‑офф», — заявил Медведев.

В конце октября «Фонтанка» заглянула на «СКА Арену» и своими глазами увидела, как выглядит комплекс за месяц до открытия. Как тогда поделилось руководство комплекса, торжественную церемонию планируют совместить со стартом матча звезд КХЛ 9 декабря. На что потрачено 60 миллиардов, можно посмотреть здесь. О том, как прошел первый тестовый матч, читайте здесь.