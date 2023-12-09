Гипертоникам точно нельзя: врачи назвали самый вредный кофе

Понимаем, что вы уже чувствуете этот притягательный аромат, но давайте разберемся, что лучше заказать в следующий раз Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





О пользе и вреде кофе слагают легенды. Причем часто эти легенды переходят друг другу дорогу. Например, те, кто готовы обвинить кофе во всех смертных грехах, говорят, что он старит, а его защитники настаивают на том, что кофе, наоборот, не дает стареть. И таких противоречий — пруд пруди. Настало время разобраться, в чём все-таки вред и польза кофе и какой способ приготовления кофе считается самым вредным. Мы не берем во внимание различные коктейли с кучей сиропов, взбитых сливок, маршмеллоу и молока — с ними и так всё понятно. Поговорим о натуральном черном кофе.

Сколько чашек кофе в день можно пить По словам специалистов, пациентам с гипертонией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и ишемической болезнью сердца кофейное меню лучше всего согласовать с лечащим врачом. Для всех остальных нормой будет три-четыре чашки кофе в день. Если перешагнуть эту границу, слишком увлечься и выпивать больше пяти, это даже здорового человека приведет к аритмии, сбоям в работе ЖКТ, обезвоживанию и нервному истощению. — Нервная система будет реагировать на избыток кофеина раздражительностью, тревожностью, нервозностью или, наоборот, вялостью и апатией. Обезвоживание, в свою очередь, снижает иммунитет и повышает риск заболеть гриппом или ОРВИ, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

Что же до любителей выпить чашку-другую кофе натощак — им не стоит забывать, что кофе повышает кислотность желудочного сока, так что неприятные ощущения гарантированы.

В чём польза кофе Основное вещество в составе кофе, которое влияет на организм человека, — кофеин. Попадая в организм, он повышает уровень дофамина в мозге, улучшая настроение и память. Кроме того, кофеин оказывает стимулирующее действие, усиливая чувство бодрости, физическую и умственную деятельность, при этом уменьшает сонливость и риск развития депрессии.



— Также в ряде научных работ показано наличие у кофе свойств, защищающих жизнеспособность нервных клеток. Кофе оказывает положительный эффект при болезни Паркинсона и состояниях, связанных с прогрессирующим снижением памяти, — говорит врач-невролог Наталия Гурарий.



Наталия Гурарий — врач-невролог первого неврологического отделения «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

Кроме того, есть исследования, которые говорят, что любители кофе реже страдают диабетом второго типа и заболеваниями сердца. Результаты других экспериментов показывают, что кофе снижает риск развития рака печени примерно на 40%, противостоит таким заболеваниям, как цирроз и желчнокаменная болезнь.

Кофе способен не только подарить нам бодрость Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кроме того, в одном из недавних исследований ученые рассказали, как 20 лет наблюдали за показателями более 12 тысяч человек, чей средний возраст на момент участия в эксперименте составлял 53 года. Все они пили чай (черный и зеленый) и кофе, а врачи время от времени измеряли их вес, оценивали состояние здоровья, показатели физической силы и подвижности.

В результате оказалось, что кофе (так же, как и чай) снижает вероятность того, что человек будет малоподвижен в старости. Как объяснили исследователи, всё дело не только в кофеине, но и в полифенолах — растительных пигментах, известных своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые помимо прочего помогают защищать организм от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Другой один важный момент — в состав кофе входят витамины группы В (В2, В5, В3) и микроэлементы (марганец, калий, магний), также зерна кофе богаты клетчаткой. Поэтому любителям кофе можно смело употреблять этот напиток. В разумных количествах. Чувство меры вообще основа здорового подхода в питании.



Какой кофе самый полезный Наиболее полезным вариантом приготовления кофе стал фильтр-кофе. Это когда молотый кофе насыпают в фильтр-воронку и через его слой проливают горячую воду. Норвежские ученые даже в свое время провели эксперимент продолжительностью в двадцатилетие. Они набрали полмиллиона добровольцев в возрасте от 20 до 79 лет, изучили их кофейные пристрастия и факторы, влияющие на состояние здоровья: вредные привычки, лишний вес, уровень холестерина, физическую активность.

Выяснилось, что у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек такого кофе в день, снижалась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, она была даже ниже, чем у тех, кто кофе не пил вовсе. — Причина, вероятно, в том, что фильтр помогает удалить из кофе вещества, которые могут приводить к повышению уровня холестерина в крови, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Соответственно, риски развития сердечно-сосудистых заболеваний при таком методе заваривания уменьшаются.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.

Хотя авторы исследования и говорят, что у фильтр-кофе определенно есть положительные эффекты, и даже предполагают, что они связаны с тем, что кофе богат антиоксидантами, включая полифенолы, они в то же время обращают внимание на важный момент: нельзя сказать, что кофе помогает поправить здоровье.

Чем вреден кофе Кофе стимулирует повышенное производство кислоты в желудке и раздражает его слизистую. Поэтому любители пить кофе на голодный желудок чаще всего прекрасно знакомы с утренней изжогой и тошнотой. Если у вас еще и синдром раздраженного кишечника, то кофе только ухудшит его симптомы — рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения вам обеспечены.

— Кофеин расслабляет привратник желудка, вызывая рефлюкс — заброс желчи в пустой желудок и, как следствие, неприятные симптомы в виде тошноты, тяжести, нарушения стула, — говорит врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева. — После еды, напротив, можно позволить себе чашечку кофе — источник микроэлементов и антиоксидантов.



Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Какой кофе самый вредный Самым вредным оказался нефильтрованный кофе. Выяснилось, что в нём много веществ, повышающих холестерин. — Для сравнения: концентрация таких вредных примесей в нефильтрованном кофе примерно в 30 раз выше, чем в напитке, сделанном с применением фильтра, — обращает внимание Зухра Павлова.

К нефильтрованному кофе относятся эспрессо, кофе по-турецки и френч-пресс. Вред таких напитков объясняется тем, что кофейная гуща в них надолго остается в горячей воде, а все вредные вещества оказываются прямо в чашке. И в таком кофе будет много дитерпенов — соединений, которые повышают уровень «плохого» холестерина в крови.

Впрочем, и этот вред, по словам исследователей, не говорит о том, что надо срочно отказываться от эспрессо, френч-пресса и других разновидностей нефильтрованного кофе, если вы успели к нему прикипеть. Решающую точку в гадании на кофейной гуще всё-таки должен поставить лечащий врач.

— Какой бы способ приготовления кофе вы не выбрали, не забывайте о важных правилах. Пить этот напиток нужно как минимум через час после еды, чтобы нутриентная ценность пищи не снижалась, — подытоживает Зухра Павлова. — А еще я рекомендую употреблять кофе в чистом виде, не добавляя сахар, сиропы и молоко.

А какой кофе любите вы? Люблю кофе во всех проявлениях Эспрессо Капучино Кофе по-турецки Френч-пресс Фильтр-кофе Пуровер Вообще не люблю кофе