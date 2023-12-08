Резервное воздушное судно готовится к вылету из Петербурга в Минводы, чтобы забрать пассажиров рейса FV 6358. Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», ориентировочное время вылета из Пулково 20:30 мск.

«Пассажирам на время ожидания будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: напитки и горячее питание», — сказано в сообщении компании.

Напомним, рейс «Минеральные Воды — Санкт-Петербург» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем. Полет выполнял лайнер Airbus A319. Согласно расписанию, Минводы он покинул в 17:30. На его борту было 111 человек. По данным сервиса Flightradar, самолет достиг побережья Каспийского моря и совершил разворот.