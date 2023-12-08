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    Авиакомпания «Россия» посылает резервный борт за пассажирами рейса «Минводы — Петербург», которому пришлось вернуться

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    Резервное воздушное судно готовится к вылету из Петербурга в Минводы, чтобы забрать пассажиров рейса FV 6358. Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», ориентировочное время вылета из Пулково 20:30 мск.

    «Пассажирам на время ожидания будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании: напитки и горячее питание», — сказано в сообщении компании.

    Напомним, рейс «Минеральные Воды — Санкт-Петербург» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за технических проблем. Полет выполнял лайнер Airbus A319. Согласно расписанию, Минводы он покинул в 17:30. На его борту было 111 человек. По данным сервиса Flightradar, самолет достиг побережья Каспийского моря и совершил разворот.

    Как объяснили в авиакомпании «Россия», «произошло кратковременное срабатывание датчика давления». В компании уточнили, что ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Но командир воздушного судна все равно принял решение о возврате в аэропорт вылета.

    Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Россия» в Минеральных Водах, сообщает надзорное ведомство. Прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет исчерпывающие меры реагирования.

    Южная транспортная прокуратура осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

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