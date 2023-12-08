Самолет Минводы — Петербург приземлился. Пассажиры не пострадали

Самолет Минводы — Петербург, который пилот развернул из-за технических проблем, успешно вернулся в аэропорт вылета и приземлился, передает вечером 8 декабря ТАСС. Произведена аварийная посадка пассажирского самолета в аэропорту Минеральные Воды. Возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет, уточняет агентство.

Напомним, речь о рейсе FV 6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург, который выполнял лайнер Airbus A319. Согласно расписанию, Минводы он покинул в 17:30. На его борту было 111 человек. По данным сервиса Flightradar, самолет достиг побережья Каспийского моря и совершил разворот.

