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    Самолет Минводы — Петербург приземлился. Пассажиры не пострадали

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    Самолет Минводы — Петербург, который пилот развернул из-за технических проблем, успешно вернулся в аэропорт вылета и приземлился, передает вечером 8 декабря ТАСС. Произведена аварийная посадка пассажирского самолета в аэропорту Минеральные Воды. Возгорания не произошло, погибших и пострадавших нет, уточняет агентство.

    Напомним, речь о рейсе FV 6358 Минеральные Воды — Санкт-Петербург, который выполнял лайнер Airbus A319. Согласно расписанию, Минводы он покинул в 17:30. На его борту было 111 человек. По данным сервиса Flightradar, самолет достиг побережья Каспийского моря и совершил разворот.

    Как сообщили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия», «произошло кратковременное срабатывание датчика давления». В компании уточнили, что ошибка исчезла сразу после снижения самолета. Но командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.

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    Аварийный самолет
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