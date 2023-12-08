В Петербурге арестовали первого из задержанных после побоища в Приморском районе

Суд определил под стражу предполагаемого участника массовой драки в Приморском районе Петербурга. Своей очереди ждут товарищи по кулачному бою.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 8 декабря Приморский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и до 5 февраля арестовал Мухаммада Восизода. Ему вменяют уголовное хулиганство, обвинение пока не предъявлено.

Согласно материалам, Восизод грубо нарушал общественный порядок у заправки рядом с Приморским шоссе около семи часов вечера понедельника. Окончание рабочего дня обеспечило большое количество зрителей и участников. «Фонтанка» показывала драку, в которой, судя по видео, кулаками и ногами махали не менее десяти человек. Часть была одета в спецформу.