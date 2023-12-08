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    В Петербурге арестовали первого из задержанных после побоища в Приморском районе

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    Суд определил под стражу предполагаемого участника массовой драки в Приморском районе Петербурга. Своей очереди ждут товарищи по кулачному бою.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 8 декабря Приморский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и до 5 февраля арестовал Мухаммада Восизода. Ему вменяют уголовное хулиганство, обвинение пока не предъявлено.

    Согласно материалам, Восизод грубо нарушал общественный порядок у заправки рядом с Приморским шоссе около семи часов вечера понедельника. Окончание рабочего дня обеспечило большое количество зрителей и участников. «Фонтанка» показывала драку, в которой, судя по видео, кулаками и ногами махали не менее десяти человек. Часть была одета в спецформу.

    Медицинская помощь после потребовалась троим уроженцам южных регионов 20–22 лет.

    Расследованием дела о хулиганстве занимается полиция. Восизод был процессуально задержан 6 декабря. В главке сообщали, что в этот день нашли трёх подозреваемых. О задержании ещё пяти стало известно 8 декабря. По информации «Фонтанки», других предполагаемых участников также намерены везти в суд.

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