Задержаны еще пять участников массовой драки на севере Петербурга

Полиция Петербурга задержала еще пятерых активных участников драки в Приморском районе. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.



Среди новых лиц, доставленных в участок, соотечественники других подозреваемых в возрасте от 19 до 35 лет. Они задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, массовая драка произошла 4 декабря у дома 2 по Бобыльской улице. «Фонтанка» показывала кадры конфликта. Часть махавших кулаками была одета в спецформу. Были госпитализированы трое иностранцев. Юношам от 20 до 22 лет. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). После драки полиция провела там же масштабный миграционный рейд, нарушения обнаружились у ста с лишним человек.