Псковский губернатор предложил поощрять медиков за отговоренных от аборта женщин

Глава Псковской области Михаил Ведерников предложил ряд мер, которые, по его мнению, помогут сократить число абортов в регионе. Своими предложениями и документом законопроекта он поделился 8 декабря в своем Telegram-канале.
По словам Ведерникова, одними запретами ничего не добиться, необходимо и поощрение. Так, например, губернатор предложил поощрять медработников, которые успешно отговорят женщину от аборта. Закон также предусматривает поддержку малообеспеченных мам — им будут ежемесячно оплачивать питание. Ведерников отметил, что пока в Псковской области около 20% всех беременных женщин делают аборты.
В начале недели председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что государство точно не пойдет по пути запрета и криминализации абортов. А неоднократно выступавший за запрет абортов патриарх Кирилл считает, что проблему не решить и без просветительской деятельности в школах.
В ряде российских регионов уже начали запрещать искусственное прерывание беременности в частных клиниках. «За» проголосовали нижегородские депутаты.