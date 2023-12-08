Псковский губернатор предложил поощрять медиков за отговоренных от аборта женщин

Глава Псковской области Михаил Ведерников предложил ряд мер, которые, по его мнению, помогут сократить число абортов в регионе. Своими предложениями и документом законопроекта он поделился 8 декабря в своем Telegram-канале.



По словам Ведерникова, одними запретами ничего не добиться, необходимо и поощрение. Так, например, губернатор предложил поощрять медработников, которые успешно отговорят женщину от аборта. Закон также предусматривает поддержку малообеспеченных мам — им будут ежемесячно оплачивать питание. Ведерников отметил, что пока в Псковской области около 20% всех беременных женщин делают аборты.

