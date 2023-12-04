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    Матвиенко заявила, что государство не будет запрещать аборты

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    Власти России не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов, необходимо снизить градус риторики. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

    «Никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказала председатель Совета Федерации.

    Матвиенко напомнила о существовавшем нелегальном рынке услуг по абортам, что приводило к росту женской смертности. «На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла», — добавила она.

    Недавно патриарх Кирилл назвал аборты национальным бедствием в России и заявил, что решение не только в запретах, но и в просветительской работе, в том числе в школах. Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту, а президент РФ Владимир Путин назвал проблему с абортами в РФ — острой.

    В начале октября Минздрав ужесточил оборот препаратов для медикаментозного аборта. При этом, по данным «Ведомостей», за 9 месяцев этого года противозачаточные таблетки в России продали более чем на 20,7 миллиарда рублей — это самый высокий показатель за шесть лет.

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    Валентина МатвиенкоАборты
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