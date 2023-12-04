Матвиенко заявила, что государство не будет запрещать аборты

Власти России не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов, необходимо снизить градус риторики. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.
«Никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказала председатель Совета Федерации.
Матвиенко напомнила о существовавшем нелегальном рынке услуг по абортам, что приводило к росту женской смертности. «На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла», — добавила она.
Недавно патриарх Кирилл назвал аборты национальным бедствием в России и заявил, что решение не только в запретах, но и в просветительской работе, в том числе в школах. Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщины к аборту, а президент РФ Владимир Путин назвал проблему с абортами в РФ — острой.
В начале октября Минздрав ужесточил оборот препаратов для медикаментозного аборта. При этом, по данным «Ведомостей», за 9 месяцев этого года противозачаточные таблетки в России продали более чем на 20,7 миллиарда рублей — это самый высокий показатель за шесть лет.