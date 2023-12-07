Частные инвесторы остались разочарованными после встречи с гендиректором СПБ биржи Сердюковым

Генеральный директор СПБ биржи Евгений Сердюков встретился в офисе компании с частными инвесторами, где рассказал о проблемах компании после введения санкций, сообщают «Ведомости» 7 декабря.

«Мы полностью разочарованы встречей», — отметила Юлия Зыкова, участница встречи и инвестор. На мероприятии Евгений Сердюков рассказал, что после попадания в санкционный список все контрагенты, даже из дружественных стран, прекратили любое взаимодействие с площадкой из-за страха попасть под вторичные ограничения. Теперь контрагенты требуют от торговой площадки соблюсти процедуру комплаенса, а это подразумевает получение разъяснения от Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC).

Сейчас биржа работает с командой санкционных юристов над подготовкой запросов в OFAC о разъяснении вопроса получения лицензии на разблокировку активов. При этом саму лицензию документов биржа пока не подавала, передает слова гендиректора еще одна участница встречи Наталья Шпурик.

При этом помочь реализовать инвесторам механизм самостоятельного обращения в OFAC для получения индивидуальных лицензий на перевод своих ценных бумаг глава СПБ биржи отказался.

2 ноября СПб биржа вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены, но их возобновили уже на следующий день. При этом сделки с иностранными бумагами на бирже не проводятся до сих пор.