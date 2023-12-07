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    ВЦИОМ: большинство россиян намерены участвовать в выборах президента

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    Жители России в большинстве своем имеют верное представление о сроках выборов президента. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, результаты которого опубликованы 7 декабря.

    Согласно результатам опроса, 78 процентов россиян намерены принять участие в предстоящих выборах главы государства. Ближе к выборам планируют определиться 13%. При этом 8% респондентов заявили, что пока вовсе не готовы отдавать свой голос.

    Каждый второй участник опроса полагает, что выборы пройдут скорее спокойно, каждый восьмой ожидает бурной кампании, добавляет ВЦИОМ.

    В том, что предстоящие выборы важны не только для страны, но и для них лично, уверены большинство опрошенных.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования ФОМ, 70 процентов россиян уверены в том, что Владимиру Путину необходимо избираться на новый срок. 15% респондентов считают, что глава государства должен покинуть свой пост, но остаться у руководства страны в другой должности. Считают, что президенту следует уйти с поста, 8 процентов, еще 7% затруднились ответить на вопрос.

    У респондентов также спрашивали, какие чувства вызывает у них президент России. Большинство заявили о доверии (44%), надежде (34%), спокойствии (31%). Россияне также говорили о гордости, любви и благодарности. Отмечается, что были и негативные ответы — беспокойство (11%), разочарование (7%), недоверие (6%).

    Большинство участников опроса (74%) положительно ответили на вопрос о том, понимает ли Владимир Путин, что заботит простых людей.

    Напомним, что утром 7 декабря Совет Федерации определил дату выборов президента России в 2024 году. Они пройдут 17 марта. Что известно о предстоящих выборах в данный момент, читайте в материале «Фонтанки».

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