Изморозь и слои льда. В Петербурге объявлен «жёлтый» уровень опасности

Второй день подряд в Северной столице объявляют «жёлтый» уровень погодной опасности. Как сообщает городская администрация, по прогнозу Росгидрометцентра, с 21 часа 7 декабря до 9 часов следующего дня на территории города возможно ухудшение погодных условий.



В этот раз синоптики предупредили горожан об образовании гололедно-изморозевых отложений. В указанный период местами может образоваться слой плотного льда, нарастающий на поверхности земли.

Жителей Петербурга и Ленобласти просят быть внимательными и осторожными. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобилях из-за высокого риска ДТП.