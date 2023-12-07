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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Облако зацепилось за Лахта Центр. Смотрите красивые фотографии рассвета в Петербурге

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    5 комментариев
    Фото: читательница «Фонтанки» Anny
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    Ловите солнце. Небо над Петербургом к полудню 7 декабря почти полностью расчистилось, хотя ещё утром были облака. Делимся с вами редкими для зимы кадрами.

    В предрассветные часы читательница «Фонтанки» Анна заметила в Приморском районе очень низкое облако — казалось даже, что оно зацепилось за Лахта Центр.

    Фото: читательница «Фонтанки» Анна
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    Облака украсили и рассветное небо. Солнце, не успев подняться над горизонтом, начало упражняться в создании градиентов.

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    Потрясающие кадры сделали и супервидовые веб-камеры — смотрите трансляцию с них на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург». Они поймали и обещанный синоптиками туман, и солнце.

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    Солнечную и вместе с тем холодную погоду обеспечивает антициклон. Он будет формировать синоптическую ситуацию в нашем регионе еще как минимум два дня.

    Фото: читательница «Фонтанки» Anny
    Фото: читательница «Фонтанки» Анна

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