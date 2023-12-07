Облако зацепилось за Лахта Центр. Смотрите красивые фотографии рассвета в Петербурге

Ловите солнце. Небо над Петербургом к полудню 7 декабря почти полностью расчистилось, хотя ещё утром были облака. Делимся с вами редкими для зимы кадрами.



В предрассветные часы читательница «Фонтанки» Анна заметила в Приморском районе очень низкое облако — казалось даже, что оно зацепилось за Лахта Центр.

