Облако зацепилось за Лахта Центр. Смотрите красивые фотографии рассвета в Петербурге

Ловите солнце. Небо над Петербургом к полудню 7 декабря почти полностью расчистилось, хотя ещё утром были облака. Делимся с вами редкими для зимы кадрами.
В предрассветные часы читательница «Фонтанки» Анна заметила в Приморском районе очень низкое облако — казалось даже, что оно зацепилось за Лахта Центр.
Облака украсили и рассветное небо. Солнце, не успев подняться над горизонтом, начало упражняться в создании градиентов.
Потрясающие кадры сделали и супервидовые веб-камеры — смотрите трансляцию с них на специальной вкладке проекта «ОтЛичный Петербург». Они поймали и обещанный синоптиками туман, и солнце.
Солнечную и вместе с тем холодную погоду обеспечивает антициклон. Он будет формировать синоптическую ситуацию в нашем регионе еще как минимум два дня.