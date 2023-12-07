Антициклон удерживает в Петербурге холод и высокое давление. Возможны туманы

Мороз пока не собирается уходить из Петербурга. По ночам до минус 20, зато днём есть шанс увидеть солнце.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 декабря в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 13–15 градусов, местами до минус 20, днем составит минус 11–13. На дорогах местами гололедица.
Как сообщает центр «ФОБОС», регион остаётся под влиянием западной периферии обширного и холодного антициклона. В начале дня и вечером возможны очаги туманов. Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что выше нормы.
«Яндекс» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 7 декабря за 40 лет, а минус 15 днём — это на 14 градусов ниже климатической нормы. Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает пасмурно, от минус 7 градусов ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 7 декабря выдалось в 1973 году, минус 25 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 10.
В ближайшие два дня характер погоды сохранится.