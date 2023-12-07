    Сейчас

    -14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -18

    2 м/с, вос

    777мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.78eur100.14

    Антициклон удерживает в Петербурге холод и высокое давление. Возможны туманы

    3455
    3 комментария

    Мороз пока не собирается уходить из Петербурга. По ночам до минус 20, зато днём есть шанс увидеть солнце.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 декабря в городе облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 13–15 градусов, местами до минус 20, днем составит минус 11–13. На дорогах местами гололедица.

    Как сообщает центр «ФОБОС», регион остаётся под влиянием западной периферии обширного и холодного антициклона. В начале дня и вечером возможны очаги туманов. Атмосферное давление будет расти и составит 778 мм рт. ст., что выше нормы.

    «Яндекс» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 7 декабря за 40 лет, а минус 15 днём — это на 14 градусов ниже климатической нормы. Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает пасмурно, от минус 7 градусов ночью до плюс 2 днём. Самое холодное 7 декабря выдалось в 1973 году, минус 25 днём, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 10.

    В ближайшие два дня характер погоды сохранится.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    Гость07 Дек 2023 в 08:18
    Матокса: - 23
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close