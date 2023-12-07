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    «Пускай теперь кто-то скажет, что Россия – бензоколонка». Путин рассказал о росте экономики в 2023 году

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    Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!» 7 декабря. Он подвел промежуточные итоги роста экономики в 2023 году.

    Путин заявил, что по итогам 2023 года ВВП страны может прибавить не менее 3,5%. По словам президента, Россия сейчас является крупнейшей экономикой Европы и по темпам роста опережает ведущие страны ЕС. Кроме того, президент отметил, что в структуре экономического роста России большую долю занимают, так называемые, базовые несырьевые отрасли: обрабатывающее производство, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКУ.

    «Например, во втором квартале текущего года на их [несырьевых отраслей, - Прим. ред.] долю пришлось более половины – 54% роста экономики. Еще 44% – это, так называемые, обеспечивающие отрасли: торговля, общепит, другие профессиональные услуги. И только 2%, хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. И пускай теперь кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», – заявил Путин.

    Президент также отметил, что Россия заинтересована в открытости и конкурентности рынка и не выгоняет компании из страны.

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