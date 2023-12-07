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    Путин объяснил, почему рухнет монополия западных банков

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    Финансовая система стран Запада становится архаичной и устаревает. Ее заменяют более современные решения, в том числе на основе блокчейна. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!»

    «Она (финансовая система Запада. — Прим. ред.) так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии, исключительности и отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной. Во всяком случае, становится архаичной», — сказал глава государства.

    Российский лидер отметил, что сейчас в международных платежах все шире используются современные решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков. Путин со ссылкой на оценки экспертов добавил, что это в ближайшие годы приведет к настоящей революции, которая подорвет монополию крупных западных банков.

    «Да и сами они (западные банки. — Прим. ред.), как мы видим, не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае, некоторые из них — это точно», — добавил президент РФ Владимир Путин.

    Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока еще не говорил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы государства — нужно «набраться терпения».

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