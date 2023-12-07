Путин объяснил, почему рухнет монополия западных банков

Финансовая система стран Запада становится архаичной и устаревает. Ее заменяют более современные решения, в том числе на основе блокчейна. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!»



«Она (финансовая система Запада. — Прим. ред.) так долго почивала на лаврах, настолько привыкла к монополии, исключительности и отсутствию реальных альтернатив, к привычке ничего по сути не менять, что стала архаичной. Во всяком случае, становится архаичной», — сказал глава государства.



Российский лидер отметил, что сейчас в международных платежах все шире используются современные решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков. Путин со ссылкой на оценки экспертов добавил, что это в ближайшие годы приведет к настоящей революции, которая подорвет монополию крупных западных банков.

