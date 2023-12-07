«Подлежит тщательному рассмотрению в правительстве». Песков высказался о перспективе национализации «Балтики»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение национализировать пивоваренную компанию «Балтика», передает 7 декабря РИА Новости.
«Каждый конкретный случай — он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве», — цитирует агентство ответ Пескова журналистам.
Накануне президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию. Об этом сообщила газета «Ведомости».
Издание отмечало, что на сегодняшний день прецедентов национализации в России нет: иностранные активы в некоторых случаях находятся под управлением. Между тем, по данным «Ведомостей», Боллоев называет именно национализацию «единственным выходом из сложившейся ситуации».
Его аргументы: датская Carlsberg Group не приняла предложения российской стороны об условиях возможной сделки и осуществила «недружественные и противоправные действия», в том числе передав лицензионные права на бренд «Балтика» для использования в 11 странах сроком на 20 лет, цитирует газета письмо Боллоева.
Он также считает, что датчанами проводилась «политика планомерного снижения выпуска продукции основополагающего бренда «Балтика».
Напомним, 16 июля был опубликован указ президента России Владимира Путина. Согласно документу, доли иностранцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли в управление Росимущества.
Президентом пивоваренной компании был назначен Таймураз Боллоев. Он руководил «Балтикой» с 1991-го по 2004 год. При Боллоеве за несколько лет компания увеличила объемы производства пива в 18 раз.