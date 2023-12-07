«Подлежит тщательному рассмотрению в правительстве». Песков высказался о перспективе национализации «Балтики»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение национализировать пивоваренную компанию «Балтика», передает 7 декабря РИА Новости.

«Каждый конкретный случай — он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве», — цитирует агентство ответ Пескова журналистам.



Накануне президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию. Об этом сообщила газета «Ведомости».

